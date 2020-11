Violência aumenta no Brasil mesmo com pandemia

O Brasil registou um aumento de 4 por cento nos assassinatos nos primeiros nove meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

A conclusão é do Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, portal da rede Globo, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

No período, foram registadas 32.298 mortes violentas, contra 31.022 no mesmo período do ano passado, que representa 1.276 mortes a mais.

Esse aumento acontece mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que fez com que os governos dos Estados adoptassem diversas medidas de isolamento social em grande parte do ano.

Estes números indicam a interrupção de uma tendência de queda no país nos últimos anos, depois de em 2018 e em 2019 terem sido registados recordes na redução de assassinatos.

No ano passado, a redução chegou a 19%, e o número total de vítimas foi o menor desde 2007.