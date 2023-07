Vinte por cento de africanos passam fome e no Brasil há 21 milhões nessa condição

Uma em cada cinco pessoas passa fome em África, que tem o dobro da media mundial e é região mais afectada por esse problema no mundo, onde 735 milhões de pessoas passam fome, mais 122 milhões face a 2019.

Os dados estão no relatório "Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo",da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira, 12.



No ano passado, de um total de 2,4 mil milhões de pessoas no mundo que enfrentaram insegurança alimentar, 1,1 mil milhões estavam na Ásia, 868 milhões em África, 248 milhões na América Latina e nas Caraíbas e cerca de 90 milhões na América do Norte e na Europa.

No continente africano, em relação ao ano passado, mais 4,8 milhões pessoas estavam nessa categoria na África Central, 1,1 milhões a mais na África Austral e 3,6 milhões a mais na África Ocidental.



De acordo com a ONU, os níveis de insegurança alimentar em todas as regiões do mundo ainda estão muito acima dos níveis pré-pandemia de covid-19.



Um dado de destaque no documento concluiu que custo de uma dieta saudável teve um aumento global de 4,3% em comparação com 2020 e 6,7% em comparação com os níveis pré-pandemia, em 2019.



Em todo o mundo em 2021, o custo médio de uma dieta saudável foi de 3,66 dólares por pessoa por dia.

Vinte e um milhões no Brasil



Em África, na Ásia e na América Latina e Caraíbas, o custo de uma alimentação saudável aumentou mais de 5% de 2020 para 2021, afectando negativamente todas as sub-regiões, excepto o norte de África, onde o custo caiu 2,8%.

No Brasil, o documento revelou que mais de 21 milhões de pessoas no Brasil não têm um prato de comida todos os dias.

Nos últimos três anos, 70,3 milhões de brasileiros tiveram alguma dificuldade para se alimentar, 21 milhões enfrentaram insegurança alimentar grave e quase 6 milhões a mais do que na última pesquisa.

Entre 2014 e 2016 eram menos de 4 milhões nessa situação.