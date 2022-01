Vice-presidente do Conselho do Governo do Sudão faz visita "rara" à Etiópia

O vice-presidente do Conselho do Governo do Sudão realizou uma visita rara e não anunciada à Etiópia neste sabado, 22, onde reuniu-se com o ministro da Defesa em Adis Abeba, num momento de fortes tensões na fronteira entre os dois países.

Mohamed Hamdan Daglo, conhecido por Hemeti, estará até amanhã no país e vai avistar-se com "vários funcionários", segundo indicaram as agências de notícias estatais do Sudão, SUNA, e da Etiópia, Fana, sem dar mais detalhes.

Hemeti foi recebido no aeroporto de Addis Abeba pelo ministro da Defesa, Abraham Belay.

Também hoje, no Twitter, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, expressou o seu "agradecimento pelos profundos laços históricos que unem nossos dois povos".

Hemeti é o chefe das Forças de Apoio Rápido (RSF), uma unidade paramilitar muito temida e poderosa que é acusada de atrocidades na região ocidental de Darfur.

As relações entre Cartum e Adis Abeba deterioraram-se devido a um conflito territorial sobre a disputada região fronteiriça de Al-Fashaqa, onde agricultores etíopes cultivam terras férteis reivindicadas pelo Sudão.

Houve confrontos mortais esporádicos entre os dois lados nos últimos anos.

Al-Fashaqa também faz fronteira com a conturbada região de Tigray, na Etiópia, de onde dezenas de milhares de refugiados etíopes fugiram para o Sudão depois que o Governo federal atacou os rebeldes naquela província.

Até agora, as autoridades dos dois países não se pronunciaram sobre o teor das conversas.