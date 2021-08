Vice-presidente americana, Kamala Harris em Singapura

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris chegou neste domingo a Singapura, no início de uma curta viagem ao Sudeste Asiático.

Harris inicia as suas funções públicas na segunda-feira, falando com a Presidente de Singapura, Halimah Yacob, e mantendo uma reunião bilateral com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, de acordo com a Associated Press.

No final da terça-feira, Harris chegará ao Vietname, tornando-se a primeira vice-presidente dos EUA a visitar Hanoi, enquanto Washington busca reforçar o apoio internacional para conter a crescente influência global da China.

Ela falará com autoridades de Singapura e do Vietname sobre segurança, mudanças climáticas, a pandemia e "esforços conjuntos para promover uma ordem internacional baseada em regras", disse o porta-voz Symone Sanders.

A sua visita acontece na sequência da viagem do secretário de Defesa Lloyd Austin no final de Julho aos mesmos dois países, além de reuniões virtuais, com as Filipinas do Secretário de Estado Antony Blinken em 4 de Agosto com homólogos da Associação das Nações do Sudeste Asiático, como parte de uma cimeira anual.

A viagem parece uma continuação dos esforços do governo Biden para competir com a China pela influência numa região crucial, mas cautelosa, de 660 milhões de pessoas, dizem os especialistas.

As nações do sudeste asiático há muito valorizam o papel dos EUA na sua "segurança", de acordo com uma análise de organização de pesquisa do Foreign Policy Research Institute divulgada em Junho.

Washington envia navios de guerra periodicamente, vende armas e ajuda a treinar tropas.

O bloco de 10 membros do Sudeste Asiático, no entanto, opõe-se abertamente a qualquer poder externo, diz a análise.