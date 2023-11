Verónica Macamo vai "informar" diplomatas sobre autárquicas em Moçambique

A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reúne-se na quarta-feira, 22, em Maputo com os chefes das missões diplomáticas e representanets das organizações internacionais representadas no país para dar a conhecer a posição do Governo sobre as eleições autárquicas, no momento em que o Conselho Constitucional (CC) tem em mãos vários recursos contra os resultados oficiais.



Numa nota com data de 16 de novembro, a que a Voz da América teve aceso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que a reunião acontece às 11 horas locais, e nela Verónica Macamo vai"partilhar informação sobre as sextas eleições autárquicas" de 11 de outubro.

Após as eleições e ante manifestações da oposição e de relatórios apresentados por observadores, as missões diplomáticas dos Estados Unidos, Noruega, Suiça, Canadá e União Europeia reconheceram haver relatos de irregularidades e pediram que justiça fosse feita.



O CC continua a analisar vários recursos da oposição em muitos distritos e deverá emitir uma decisão em breve.

Os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições deram vitória à Frelimo em 64 dos 65 municípios, tendo o Movimento Democrático de Moçambique conquistado a Beira.

A Renamo perdeu os sete municípios que ainda dirige.