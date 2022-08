“Venceu a justiça e a família”, general Furtado em última homenagem à JES

Decorre desde as primeiras horas deste sábado, 27, uma cerimónia de acesso público para homenagear José Eduardo dos Santos, na Praça da República, Praia do Bispo, em Luanda.



Com honras de Estado, o corpo de José Eduardo dos Santos foi transportado da sua residência pessoal, no bairro Miramar, para a Praça da República, onde acontecem as suas exéquias fúnebres e deve acontecer o seu funeral de estado no dia de amanhã.



O cortejo fúnebre de estado que passou por algumas das principais vias de Luanda, incluindo a Marginal de Luanda, foi acompanhado por altas entidades das forças de defesa e segurança angola, membros do executivo, imprensa e preenchida também por alguns populares que gritavam acenavam e gritavam algumas palavras de consternação.



À entrada da Praça da República, minutos antes do cortejo oficial chegar, os agentes da ordem pública pediam aos populares que “ficassem de sentido” tão logo vissem o carro que transportava o corpo do homem que governou Angola por longos 38 anos.



A “ordem” foi acatada por poucos minutos, pois logo depois seguiram hinos de exaltação popular à figura de Eduardo Dos Santos bem como o exclamar de frases como “Obrigado, Zé Dú!, “Adeus nosso pai!”, “Ele merece”.



“Perderam a melhor oportunidade para homenagear o seu pai”



As exéquias fúnebres começaram com as homenagens das Forças Armadas Angolanas (FAA) àquele que foi o seu comandante em chefe por quase 4 décadas.



Seguiu-se a simbólica homenagem do governo angolano, representado por uma comissão multidisciplinar criada para a coordenação dos eventos ligados às exéquias de Zé Dú, que depois depois de se vergar à urna apresentou os cumprimentos à família, representada pela ex primeira-dama, Ana Paula dos Santos, três dos seus filhos mais novos, e outros familiares próximos.



Em declarações à imprensa, o líder desta comissão, o general Francisco Furtado, Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, destacou o papel de José Eduardo dos Santos na conquista da paz em Angola bem como o seu contributo ao país durante o seu longo reinado.

“Infelizmente após a sua morte vivemos dias de enorme esforço, do ponto de vista judicial, para podermos ter posse dos seus restos mortais, hoje estamos aqui para testemunhar o esforço em que vendou a justiça e a família”, disse o general.



Sobre as ausências notáveis de Isabel, Tchizé e José Eduardo Paulino dos Santos (Coréon Dú) nesta cerimónia de homenagem, Furtado disse que só a falta de cooperação da parte deles justifica as ausências.



“Perderam a última e melhor oportunidade que tiveram para render homenagem ao seu pai”, considerou o dirigente, justificando que “oportunidade lhes foi dada, quando nós, pessoalmente, conversamos com eles no dia 09 de Julho”.



“Não houve bom senso da parte delas [Isabel e Tchizé] e do outro filho [Coréon Dú”], rematou.



Teté António, ministro das relações exteriores, disse que há, como em vários círculos da vida em Angola, consternação também na classe diplomática pois José Eduardo dos Santos foi o “primeiro ministro das relações exteriores de Angola depois da independência”.



“O mundo acompanhou a figura de José Eduardo dos Santos”, disse António anunciado a presença de uma “lista dinâmica" de estadistas e chefes de governo que devem se deslocar a Luanda para acompanhar amanhã o funeral de Eduardo dos Santos.



"Já chegaram o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o presidente de Cabo Verde, o Presidente de Portugal. Chega o Presidente da Guiné Bissau, chega o presidente da República Democrática do Congo, da República do Congo, do Zimbabwe, da África do Sul. Portanto, mais de uma vintena de delegações já confirmadas”, informou o diplomata.



O programa do funeral do antigo Presidente angolano inclui honras militares, uma mensagem do Estado angolano, uma da família, uma do seu partido MPLA e uma da fundação de que era patrono, a Fundação José Eduardo Dos Santos.



O evento deverá contar com a presença do candidato do MPLA à Presidente da República, João Lourenço, e a sua esposa, Ana Dias Lourenço.



Israel Campos