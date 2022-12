Vencedor do “Mundial de Futebol” vai receber 42 milhões de dólares

DOHA, Qatar (AP) - Os campeões da Copa do Mundo ganharão o prémio monetário de 42 milhões de dólares para sua federação de futebol. A equipa derrotada no jogo que agora decorre, entre França e Argentina, receberá 30 milhões de dólares, do fundo de US$ 440 milhões.

Ao intervalo, Argentina está em vantagem, com dois golos.

Quando a França venceu a Copa do Mundo em 2018, a federação do país recebeu 38 milhões. Nem todo o dinheiro vai para os jogadores, mas espera-se que eles recebam uma boa parte.

Jogadores da França, como Kylian Mbappé, estão na fila para receber um bônus de 586 mil dólares d sua federação por vencer a final, informou o diário desportivo francês L'Equipe.

Cada federação nacional de futebol recebe, pelo menos, 9 milhões de dólares por disputar a Copa do Mundo deste ano, mais 1,5 milhão para cada uma em custos de preparação para o torneio.

A Croácia, terceira classificada, ganhou 27 milhões de dólares. O Marrocos, que terminou em quarto lugar, 25 milhões.

A receita total da FIFA nos últimos quatro anos foi de 7,5 biliões de dólares, com a maior parte de acordos de transmissão e patrocínio, além de vendas de ingressos e hospitalidade.