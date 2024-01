Vencedor do CAN 2023 receberá um prémio de sete milhões de dólares

O vencedor do Campeonato Africano das Nações (CAN´23), a disputar-se na Costa do Marfim, de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, vai receber um prémio de sete milhões de dólares.

Este valor, anunciado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), representa um aumento de 40 por cento em relação à edição anterior.

O vice-campeão da competição terá direito a um prémio monetário de quatro milhões de dólares, enquanto o terceiro classificado receberá 2,5 milhões de dólares e o quarto colocado, 1,3 milhões de dólares.

Ao justificar esses aumentos, o presidente da CAF disse que a organização “fez progressos significativos nos últimos dois anos no aumento do prémio em dinheiro do CAN e de todas as suas outras competições importantes”.

Patrice Motsepe mostrou-se confiante que uma parte do prémio monetário vai contribuir para o desenvolvimento do futebol e também “beneficiará todas as partes interessadas do futebol, bem como ajudará as nossas federações-membro nas suas administrações”.