Veleiro afunda-se com sete tripulantes do Gana e do Gabão em baía cabo-verdiana

As autoridades cabo-verdianas informaram que um veleiro com sete tripulantes a bordo, naturais do Gana e do Gabão, afundou-se na manhã desta sexta-feira, 21, na baía do Porto Novo, ilha de Santo Antão.

O delegado marítimo de Santo Antão disse à agência de notícias Inforpress que "o veleiro foi prontamente socorrido por alguns botes que estavam na proximidade, conseguiu-se rebocar a embarcação até ao cais, mas devido a danos causados durante o encalhe afundou-se”.

Miguel Gomes, que confirmou as nacionalidades dos tripulantes, sem dar mais detalhes, acrecentou haver suspeitas de que um cabo-verdiano teria estado a bordo, mas encontra-se foragido.

Desconhecem-se, por agora, a origem do veleiro.

Os tripulantes foram detidos para identificação, interrrogatórios e eventual deportação para os seus países de origem.

Nos últimos tempos, várias pirogas e botes com migrantes de países do continente têm chegado às costas de Cabo Verde, quando pretendiam chegar à Europa.