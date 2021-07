Variante delta da Covid-19 detectada em São Tomé e Príncipe

As autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe anunciaram esta terça-feira, 27, a existência da variante Delta da Covid-19 no país.

O anúncio sobre a existência da variante delta em São Tomé e Príncipe acontece uma semana depois do início no país de testes laboratoriais que permitem identificar as diversas estirpes do coronavírus.

“Com base em estudos realizados no nosso laboratório a variante delta já se encontra no nosso país”, afirmou o ministro da Saúde, Edgar Neves.

As autoridades manifestam-se muito preocupadas com a situação tendo em conta o período eleitoral que se vive no país, com a realização de comícios e grandes aglomerações de pessoas.

“Nós já não estamos a apelar, mas sim exigimos a toda a população para aderir as medidas de prevenção e a vacinação tendo em conta a alta taxa de contagiosidade e a rapidez na transmissão desta variante, ou seja, a variante delta”, advertiu o ministro.

Edgar Neves prometeu o reforço da campanha de vacinação com o apoio dos parceiros de cooperação. Até agora o país recebeu 60 mil doses de vacinas, sendo 48 mil da plataforma COVAX e 12 mil da Cooperação Portuguesa.

Pouco mais de 30 mil dos cerca de 200 mil habitantes estão vacinados no país que teve 2400 casos da doença e 37 óbitos.