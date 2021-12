Vítimas de tornados em cinco Estados americanos ultrapassam de 70 e podem aumentar

O número de vítimas mortais devido a uma série de tornados nos Estados americanos de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee na sexta-feira, 10, e hoje, 11, ultrapassou as 70, mas as autoridades avisam que há muitos desaparecidos e que os números podem ser bem supeiores.

Além disso, centenas de casas foram destruídas, deixando centenas ou milhares de pessoas desalojadas.

Nas primeiras horas deste sábado, o Presidente Joe Biden falou com os governadores dos cinco Estados afectados e depois aprovou uma declaração de emergência para o Kentucky, permitindo o uso de fundos federais de imediato.

No Twitter, Biden sublinhou estar a “trabalhar com os governadores para garantir que tenham o que precisam enquanto procuram por sobreviventes e a avaliam os danos continuam”.

Até ao início da noite deste sábado, pelo menos 36 pessoas foram confirmadas como mortas nos cinco Estados afectados, mas o governador do Kentucky, Andy Beshear, disse em conferência de imprensa que provavelmente 70 a 100 pessoas morreram no Estado, muitas delas numa fábrica de velas na cidade de Mayfield, onde cerca de 110 pessoas trabalhavam quando o tornado atingiu a infraestrutura.

“Este foi o tornado mais devastador da história do nosso Estado”, disse Beshear.

No vizinho Tennessee, três pessoas morreram quando uma tempestade atingiu o noroeste do Estado, de acordo com o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee, Dean Flener.

No Estado de Illinois, um depósito da Amazon em Edwardsville estava no meio de uma mudança de turno quando foi atingido por um tornado na sexta-feira à noite, destruindo o prédio e provocando a morte de pelo menos seis pessoas, segundo o chefe dos bombeiros James Whiteford.

"Esta é uma tragédia devastadora para nossa família Amazon e o nosso foco está em apoiar os nossos funcionários e parceiros", disse o porta-voz da Amazon, Richard Rocha, em comunicado por escrito.

O gabinete do governador do Missouri, Mike Parson, informou que pelo menos duas pessoas morreram nas cidades de Defiance e New Melle e outras ficaram feridas em desabamentos de edifícios.

Centenas de edifícios foram destruídos ou danificados, de acordo com as avaliações iniciais.

Os tornados no centro, principalmente, e noutras regiões dos Estados Unidos têm-se multiplicado nos último tempos.

Cientistas têm alertado que o aquecimento global está na origem de tempestades mais fortes e frequentes, representando ameaças ainda maiores para as áreas onde o clima extremo já é uma realidade.