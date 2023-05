Vídeo divulgado pelo Estado Islâmico mostra intensos combates em Cabo Delgado

O Estado Islâmico, através de seus canais de propagada, divulgou um vídeo com imagens dramáticas de intensos combates com as forças estatais e estrangeiras nas baixas de Muidumbe, na província moçambicana de Cabo Delgado, sugerindo que suas células continuam activas, ao contrário do progresso anunciado pela Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SAMIM, nas siglas em inglês..



O vídeo retrata possivelmente o confronto ocorrido no sábado, 29 de Abril, na aldeia de Mandava, no distrito de Muidumbe, que provocou a morte a cinco soldados moçambicanos.

Outro confronto, de desactivação de uma base terrorista no início de Maio no mesmo distrito, terá provocado igualmente a morte de 15 militares, segundo disseram à Voz da América várias pessoas próximas ao incidente.



Analistas políticos moçambicanos têm sugerido que o grupo terrorista ficou fortalecido nos últimos meses devido à pujança de enfrentar as forças que combatem a insurgência em Cabo Delgado e capturar nos combates muito material bélico.



Há poucos dias, o SAMIM disse que as pessoas tinham regressado à "vida normal” em várias zonas afectadas pelo conflito em Cabo Delgado e o presidente moçambicano, Filipe Nyusi pediu que os investidores, como a multinacional TotalEnergies, regressem às operações na bacia do Rovuma.