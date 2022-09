Urnas já encerraram em São Tomé e Príncipe

As assembleias de voto já fecharam em são Tomé e Príncipe. O arquipélago com pouco mais de 200 mil habitantes elege hoje novo parlamento e novos órgãos do poder local e regional. Onze formações políticas estão na corrida.

As assembleias de voto encerraram às 17 horas locais, mas em algumas localidades ainda existem eleitores a exercer o direito de voto devido a acumulação de pessoas em fila na reta final de votação.



Membros das mesas de voto falam em grande afluência dos eleitores.

Entretanto, não obstante o apelo do Presidente da República, Carlos Vila Nova, à calma e serenidade o acto eleitoral ficou marcado por alguns incidentes.



Na localidade de Bairro do Hospital, nos arredores da capital do país, os populares ergueram barricadas e queimaram pneus, impedindo o acesso à assembleia de voto, em protesto contra a falta de água.



“Ou tem água ou não existe voto aqui”, disse uma moradora do bairro de Hospital, reclamando que há décadas que a população se confronta com graves problemas devido a falta de água.

Nesta altura em algumas assembleias de voto, sobretudo nas comunidades com poucos eleitores, já se deu início a contagem dos boletins.



A divulgação dos resultados provisórios pela Comissão Eleitoral Nacional está prevista para a madrugada desta segunda-feira.



Cerca de 123 mil eleitores foram inscritos para votar nas eleições legislativas autárquicas e regional deste domingo em São Tomé e Príncipe.



Pela primeira vez os são-tomenses que vivem no estrangeiro elegem dois dos 55 deputados do parlamento nacional para os círculos de África e Europa.