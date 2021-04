UNITA sugere uso de centralidades para famílias desalojadas pelas chuvas

O Presidente do partido UNITA, Adalberto Costa Júnior, sugeriu a atribuição das residências das centralidades em Luanda às vítimas das enxurradas nesta cidade.

A sugestão foi feita durante uma visita que Costa Júnior fez às populações afectadas pelo desastre natural que causou 14 mortos e destruiu as casas de cerca de 8.000 famílias após sete horas de chuvas na capital angolana.



O presidente da UNITA disse que com “tantas centralidades vazias” é justo perguntar "por que é que estas famílias que ficaram sem as suas casas não têm a prioridade o privilégio de poderem receber a a solidariedade das instituições ainda que negociem o pagamento a posterior pagando faseado”.

“Pensamos que é necessário o apoio do Estado", disse.



O político aproveitou o momento para apelar a trabalho de fundo nas obras feitas em Luanda para que as chuvas não matem sempre que ocorrem, fazendo notar que uma vala no local de grande dimensão se enche e transborda “tudo porque há uma construção que tapa lá mais para frente”.

“Esperamos que não repitamos essa situação nas próximas chuvas", disse.