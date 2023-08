UNITA sem pressas para iniciar processo de destituição de João Lourenço

O maior partido da oposição angolana, UNITA, indicou que não está com pressa para iniciar o processo de destituição do Presidente João Lourenço, mas indicou ao mesmo tempo que o mesmo vai continuar.

À margem da conferência de imprensa que o secretário-geral daquele partido concedeu na tarde desta terça-feira, 1, em Luanda sobre as atividades que a UNITA vai levar a cabo para celebrar os 89 anos do nascimento do seu fundador da UNITA Jonas Savimbi, Álvaro Chikwamanga, questionado pela Voz da América, avançou que ainda não se conhece a data exata para entrega da iniciativa de impugnação do Presidente da República.

Isso, disse, "será decidido pelo partido a próprio tempo".

Para Chikwamanga, depois do anúncio da intensão do partido “não há nenhuma obrigação legal” para a entrega do processo numa data específica.

“A UNITA pode remeter isso na próxima semana, dentro de duas semanas ou em um mês”, afirmou aquele dirigente.

“A UNITA vai escolher o melhor momento de meter (o processo)”, acrescentou, afirmando ainda que nada vai fazer recuar o seu partido de levar adiante este mecanismo que "é constitucional" e “nada tem a ver com guerra nem golpe de Estado como se vêm dizendo”.

Interrogado sobre acusações de que a UNITA não tem feito uso das leis sobre o direito às manifestações, o secretário geral do “Galo Negro” disse que as maiores e mais concorridas manifestações no país foram organizadas ou protagonizadas pela UNITA que, contudo, não pode olhar para esta questão de ânimo leve.

Chikwamanga afirmou que, desde que o Presidente João Lourenço assumiu a chefia Go governo, “estamos a contabilizar acima de 250 mortos em manifestações”.

“Um partido avisado como a UNITA não pode andar às cegas, em que ser inteligente, tem que analisar cada discurso", esclareceu.

A UNITA anunciou igualmente que, entre as atividades para celebrar o dia de nascimento do lider fundador, vai realizar um comicio, seguido de uma marcha no próximo sobado, 5 de Agosto, em Luanda.