UNITA saúda decisão do Tribunal Constitucional

A decisão do Tribunal Constitucional de reconhecer os congressos dos principais partidos políticos da oposição foi saudada pela UNITA mas com críticas ao atraso na decisão e avisos de que a luta pelo poder se vai agora intensificar.

O Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior que agora faz também parte do Conselho da República, criticou os atrasos do Tribunal Costitucional em anunciar a sua decisão afirmando que isso põe em causa a credibilidade das instituições.

“Quando se retarda a regularização dos actos que têm prazos e quando se ultrapassa os prazos, ao nível de instituições com responsabilidade extrema estas instituições são expostas e isso vai criando para o país instabilidade política difícil de aceitar num ambiente de eleições”, disse.

O presidente da UNITA falava numa conferência de imprensa em que a Frente Patriótica Unida formada pela UNITA, Bloco Democrático e Pra Já Servir Angola criticou ásperamente o trabalho dos orgãos de informação do estado, acusando-os de diabolizarem os líderes da oposição e a criação de instabilidade no país.

Por outro lado o Secretário-Geral da UNITA Álvaro Chikwamanga disse que a decisão do TC vai permitir ,a abertura do partido para "o trabalho das eleições que se avizinham”.

Chikwamanga afirmou que a UNITA quer um governo “inclusivo e participativo” em que todos possam participar desde que tenham “em primeiro lugar o interesse do angolano e de Angola".

O analista político Nuno Dala aponta três razões que terão levado o TC a ir pelo caminho certo anotando o congresso da UNITA.

Ligando o tribunal ao poder político Dala disse que a primeira razão é que o regime no poder concluiu que perde mais com perseguição ao adversário, medo de manchar a sua imagem no exterior do país e a terceira uma medida em sentido contrário levaria à instabilidade do país.

Mas, adverte Dala, isto não significa recuo do MPLA.



"Isto não significa que o regime desistiu ou agora está tudo bem, pelo contrário, não sabemos o que farão com a acção movida por militantes da UNITA para impugnar o congresso, agora sabemos a mando do general Tavares", disse



Para outro analista, Agostinho Sikato, esta anotação sinaliza o arranque da verdadeira luta pelo poder, mas adverte que não se deve esperar uma competição fácil.



"Determinados grupos dentro do partido no poder têm interesses importantes e não se sentem seguros caso haja alternância do poder e daí tudo fazerem, para assegurar os seus próprios interesses", disse