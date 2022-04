UNITA questiona números provisórios do registo eleitoral na Huíla, autoridades falam em sucesso

O balanço não é definitivo, mas o Gabinete Provincial dos Registos e Modernização da Huíla, em Angola, diz estar satisfeito com os números atingidos durante a actualização do registo eleitoral, mas a UNITA manifesta a sua preocupação com os números de novos eleitores.

Numa espécie de balanço do processo que diz ter fiscalizado e estudado ao pormenor, o partido do “galo negro” refere ter ficado surpreendido que a Huíla tenha actualizado 516.11 eleitores e destes apenas 34.847 vão exercer pela primeira vez o seu direito de voto em 2022.

Na visão do principal partido da oposição, o número de novos eleitores ficou aquém das expectativas se comparado com as eleições de 2017 em que foram registados mais de 290 mil novos eleitores.

O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, diz que os números de novos eleitores, fazem levantar dúvidas quanto ao processo.

“A questão que se coloca é o que é que se passou? Os huilanos cresceram pouco, morreram muito, qual é a explicação que o Executivo dá sobre esta abismal diferença, não acham que há algo escondido nisso? Precisa-se mais provas que essas sobre a abstenção induzida pelo regime para as próximas eleições?”, questiona Samuel, para quem também não parece ser normal que “no Lubango o município mais populoso da província dos 14 municípios, o sexto mais populoso ao nível dos 164 municípios em Angola, capital da segunda maior praça eleitoral do país, ter apenas 4.368 novos registos”.

A VOA tentou sem sucesso ouvir uma reacção do MPLA, partido no poder, na Huíla.

Longe das dúvidas levantadas pela UNITA, o Gabinete Local dos Registos e Modernização Administrativa remete o balanço geral para as autoridades centrais, mas mostra-se satisfeito pelos números provisórios globais alcançados.

“Do controlo local, ficamos na ordem 516.11 eleitores actualizados, numa perspectiva de 446.109 foi ultrapassada a meta nós chegamos na ordem dos 115 por cento”, disse o porta-voz, Pedro Maiato.

Depois da actualização do registo eleitoral oficioso, espera-se que a Huíla venha contar com mais de um milhão de eleitores nas eleições de Agosto contra os pouco mais de 900 mil de 2017.