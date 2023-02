UNITA pede demissão do presidente do Tribunal Superior por alegados casos de corrupção 

A UNITA, principal partido da oposição, em Angola, exige a demissão urgente do juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, por alegado envolvimento em escândalos de corrupção.

O pedido foi feito nesta terça-feira, 7, em Luanda, pelo líder do grupo parlamentar da UNITA, que também solicitou audições e interpeelações aos ministros da Energia e Águas e da Construção e Obras Públicas, pelo desabamento do canal do Cafu, o Sistema de Transferência de Água do Rio Cunene.

Liberty Chiyaka, quer ouvir também no Parlamento o Procurador Geral

da República (PGR) e o ministro do Interior, por causa de alegados escândalos de tráfico de drogas, bem como o ministro dos Transportes e o Presidente do Conselho de Administração da TAAG pelos despedimentos de trabalhadores.



Na lista da UNITA está também o ministro da Comunicação Social e os presidentes do Conselho de administração da TPA, TV Zimbo RNA, TV Palanca

e Edições Novembro, pelo que Chiyaka considera “falta de contraditório, tratamento desigual aos partidos políticos” naqueles órgãos.

Ouça a reportagem: