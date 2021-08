UNITA diz não estar preocupada com falsidades sobre o seu presidente

O vice-presidente da maior força política da oposição no país, UNITA, Simão Albino Dembo, afirmou em Malanje que as acusações sobre a nacionalidade do seu presidente Adalberto Costa Júnior em nada afectará a organização.

“Nós não estamos preocupados com a atrapalhação que se ocupou das mentes do nosso adversário, não passa de uma montagem que o nosso adversário faz”, afirmou Dembo recentemente em Malanje,

“Como sabe há um gabinete de ação psicológica que vai emitindo notícias falsas para ver se consegue embaralhar as mentes dos membros da UNITA e não só”, apontou e acrescentou que serão “os filiados, amigos e simpatizantes” que vão contribuir para a campanha eleitoral do Galo Negro para as eleições gerais de 2022.

“Um partido que tem apoio do povo não se preocupa com isso, o dinheiro para realizarmos a nossa campanha e desenvolvermos o programa do partido virá das contribuições dos seus membros, e a população hoje está mais do que antes engajada no processo de contribuir para que o partido se agigante e tenha meios suficientes para realizar todo o seu programa”, afirmou.

MPLA também faz preparativos em Malanje

Por seu lado, o MPLA, que reuniu a sua comissão executiva na segunda-feira, 23, validou as candidaturas de antigos e novos primeiros e segundos secretários do partido para os 14 municípios de Malanje, no âmbito do processo de renovação de mandatos para o sufrágio que se avizinha.

Norberto dos Santos, primeiro secretário provincial do partido MPLA, na qualidade de governador de Malanje, com as futuras movimentações no xadrez político indica que os municípios de Calandula e Quela terão novos administradores municipais.