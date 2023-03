UNITA faz 57 anos e aponta como desafio consolidação do Estado de Direito

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), na oposição, assinala nesta segunda-feira, 13, o 57º aniversário da sua fundação com os olhos postos na criação de condições para consolidação da democracia e do Estado de Direito.

O analista político Agostinho Sicato diz, no entanto, que o partido liderado por Adalberto Costa Júnior é alégico à críticas.

“Quantos aos desafios da UNITA, em primeiro lugar é mesmo a consolidação da dimensão na nacional do nosso partido através do enraizamento estrutural e funcional da UNITA da aldeia a cidade passando da cidade e vilas isso implica a capacitação de quadros, o segundo grande desafio é a consolidação da democracia tanto no nosso partido quanto no Estado” afirmou Dachala, quem também diz apostar na "formação dos jovens para a construção de uma nação mais sólida".

Numa análise sobre o partido a pedido da VOA, o analista político Agostinho Sicato diz que “um dos desafios que a UNITA tem é fazer história ao sair do partido da oposição para o poder e o outro é saber ouvir porque a UNITA é alérgica a críticas".



Fundada pelo nacionalista Jonas Savimbi, a UNITA começou como um movimento de libertação.

Com a queda do fascismo português, em 1974, a UNITA, o MPLA e a FNLA assinaram um acordo para a independência do país, que o partido de Savimbi disse ter sido violado pelo MPLA, que viria a assumir o poder a 11 de Novembro de 1975.

De seguida, a UNITA e o Governo entraram numa guerra civil que terminaria que teria uma interrupção por ocasião das primeiras eleições multipartidárias em 1992.

Com a derrota da UNITA, Jonas Savimbi regressou à guerrilha, tendo sido morto em 202e, facto que pôs fim à longa guerra civil.

Desde então, o partido perdeu as quatro eleições realizadas desde então.