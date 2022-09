UNITA e CASA-CE esperam que TC "reponha a legalidade" e "faça justiça"

A UNITA, segundo partido mais votado nas eleições gerais de 24 de Agosto em Angola, e a CASA-CE esperam que o Tribunal Constitucional (TC) cumpra a lei ao analisar os seus recursos entregues ontem àquele órgão que funciona como Tribunal Eleitoral.

"Nós esperamos que o TC actue dentro dos marcos da lei e possa repor a legalidade'', disse à VOA António Kangombe, advogado do processo do contencioso do principal partido da oposição.

Ele confirmou que o segundo partido mais votado, de acordo com os resultados da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), recorreu ao chumbo da CNE à reclamação dos resultados eleitorais que apontaram o partido no poder, o MPLA como sendo vencedor.



Por seu turno, o mandatário da Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE), João Nazaré, disse esperar que "o TC faça a verificação dos elementos que apontamos como factores que fizeram com que os resultados divulgados pela CNE não fossem aqueles que expressam a vontade do povo soberano nas urnas”.



plataforma partidária também entregou, junto do Cartório do Tribunal Constitucional (TC), ao fim da tarde desta quinta-feira, 1, o seu recurso aos resultados definitivos das eleições gerais.



A reclamação da CASA-CE, com efeitos suspensivos, resulta da rejeição pela CNE, no passado dia 30 de Agosto, da reclamação contra os resultados divulgados divulgados na última segunda-feira, que deu vitória ao partido MPLA.



“Esperamos que se faça justiça”, concluiu João Nazaré.



No recurso a CASA-CE refere que obteve na maioria dos círculos eleitorais provinciais número de votos superiores ao anunciads pela CNE e solicita a recontagem dos mesmos e a redistribuição dos mandatos mediante os resultados reais.