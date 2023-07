UNITA diz que vai iniciar processo para destituír João Lourenço

A UNITA vai pedir a destituição do presidente João Lourenço a quem acusa de cometer violações da lei e constituição angolanas, corrupção e de naõ resolver os problemas básicos dos angolanos.

A iniciativa foi anunciada num comunicado apresentado em conferência de imprensa em que a UNITA diz que o o presidente consolidou o país “num regime autoritártio que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos” e disse ser reponsável pela captura do estado “por uma oligarquia” que tem promovido a destruição do sistema de educação e, entre outras coisas, “o emprobecimento das maiorias, a a insustentatilidade da coesão e do progresso social”.

O documento menciona ainda os altos níveis de pobreza, a inflação e o “assalto ao Tesouro Nacional para financiar directa e indirectamente os investimentos privados da oligagarquia que protege” como razões para se buscar a destituição do presidente que a UNITA acusa ainda de “claras interferências ... controlo, instrumentalização e manipulação dos juízes dos Tribunais Superiores”.

"Há igualmente evidências bastantes de violação dos princípios constitucionais da transparência, da boa governação, da responsabilização do Presidnete da República na execução do Orçamento Geral do estado”, acusa ainda o “Galo Negro”.

A UNITA disse que o seu grupo parlamentar vai “apresentar ao Plenário da Assembleia Nacional a presente inicaitiva para o processo de acusação e destituição do Presidente d aRepública”, mas não diz quando é que isso será feito.

Não houve reacção imediata por parte da presidência ou do partido maioritário o MPLA.