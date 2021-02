UNITA diz que população não se beneficia de recursos na Maquela do Zombo

O secretário provincial da UNITA, na província do Uíge, Félix Simão Lucas, diz que a exploração de recursos nas minas de Mavoyo, no município de Maquela do Zombo, não beneficia as populações locais.

O deputado pelo círculo provincial do maior partido na oposição no Uíge, que falava no âmbito da abertura do ano político que decorreu naquele município, apontou a falta de água potável, a reabilitação das vias de comunicação rodoviária no interior do município e a escassez de vários serviços sociais, como prova de que a população da província não está a usufruir dos recursos que o município oferece.

“O povo de Maquela está com muitas dificuldades, não tem água e entre outros serviços básicos, está tudo difícil", afirma.

"As minas de Maavoyo são um recurso que deveria beneficiar o povo de Maquela do Zombo”, defende Simão Lucas, quem apelou aos munícipes para se envolverem em discussões sobre os recursos que o município possui e como poderiam beneficar-se deles.

Para o líder provincial da UNITA, uma percentagem dos rendimentos desses recursos deveria automaticamente ir para a província.