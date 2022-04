UNITA denuncia "estratégia" que liga seu nome a milícia violenta em Angola

O maior partido na oposição em Angola, UNITA, denuncia o que chama de estratégia para associar o seu nome a uma suposta milícia que pretende instalar o terror e o medo no país.



O partido do "galo negro" cita imagens nas redes sociais com figuras supostamente de um grupo de milícias que estaria a ser financiado pela UNITA.



Em conferência de imprensa, o secretário geral Álvaro Chikwamanga, disse que “alguns destes panfletos trazem os símbolos da Polícia Nacional, o que torna o assunto muito mais grave” e pediu que as autoridades se pronunciem.

Para Chikamanga, “esses indícios em ambiente pré-eleitoral, associados a discursos que incitam a violência e a intolerância representam a reedição da estratégia de manipulação característica do regime, com o propósito de desviar a atenção da opinião pública nacional e internacional dos reais problemas dos cidadãos que clamam por solução"



O secretário-geral reitera que “a UNITA demarca-se categoricamente de qualquer responsabilidade e ligações às supostas milícias, rejeita e condena com veemência a ligação da sua imagem a quaisquer actores que pretendam perturbar a estabilidade política e social do país".

O também membro da direcção da UNITA Abílio Kamalata Numa entende que é sempre assim quando se aproximam as eleições e que essas manobras "visam apenas provocar medo e pânico nos cidadãos.

O "general" da UNITA assegura que o seu partido não vai alimentar este tipo de acções e que em Agosto “o soberano vai se manifestar, a FPU (Frente Patriótica Unida) vai sair vitoriosa, para dar estabilidade e esperança que o país e os angolanos precisam".

A VOA contactou o porta-voz do comando provincial da polícia em Luanda, Nestor Goubel, disse não ter conhecimento do assunto, mas que vai procurar averiguar.