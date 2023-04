UNITA defende diálogo para resolver problema da permanência do Bloco Democrático na Frente Patriótica Unida

A UNITA disse que o diálogo deverá encontrar um meio para se ultrapassar o problema da possível saída do Bloco Democrático (BD) da Frente Patriótica Unida que envolve também o projecto Pra Já Servir Angola..

O Secretário Geral do BD Muata Sebastião disse numa entrevista ao Novo Jornal que se a Frente não se transformar numa coligação antes das próximas eleições o seu partido terá que ir para as eleições por si só devido a imperativos jurídicos.

A lei angolana dissolve automáticamente qualquer partido que não participe em duas eleições seguidas e nas últimas eleições os candidatos do BD foram integrados nas listas da UNITA já que a frente Patriótica não estava reconehcida como um partido ou coligação.

O porta voz da UNITA Marcial Dachala disse que o seu partido “fará tudo” para por via do diálogo encontrar-se formas de cooperação.

“A história dá-nos razão, unidos somos mais fortes”, disse Dachala.

“Continuamos a apostar na Frente Patriótica Unida, certos de que por via do diálogo encontraremos sempre forma de cooperação”, disse fazendo notar que “o que nos anima é que o nosso ambiente é o mais salutar no quadro do grupo parlamentar”,.

O consulor social João Misselo da Silva fez notar os ganhos obtidos pela Frente Patriótica Unida afirmando que “trouxe uma outra dinâmica, quer seja do ponto de vista das abordagens, quer seja do ponto de vista das simpatias e aproximação ao poder.” “Ela obriga que outros actores políticos, sobretudo o partido no poder, comecem a redefinir estratégias para os próximos tempos, assim teremos uma competição mais forte e eficaz”, acrescentou Misselo, paraa quem contdudo “deve melhorar alguns aspectos”.