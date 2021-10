UNITA chama de "peça teatral tosca" a notícia da anulação da eleição do seu presidente

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA classifica de “mais uma peça teatral tosca, de actores inábeis do regime” a divulgação na terça-feira, 5, pela TV Zimbo da decisão do Tribunal Constitucional (TC) de anular a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente do partido.

Em nota, aquele órgão afirmou que ter tomado conhecimento de "notícias" que circulam nas redes sociais retomadas pela TV Zimbo.

A ser facto, acrescentou, "é curioso que a primeira a ter conhecimento tenha sido a TV Zimbo, antes da UNITA e do seu presidente, enquanto parte interessada no referido processo".

"Na verdade é mais uma peça teatral tosca, de actores inábeis do regime que usam os meios públicos de comunicação social para provocar o pânico, o alarmismo e a instabilidade nas hostes da UNITA e do país em geral, a que a UNITA se recusa, com veemência, a fazer parte", reiterou o partido que concluiu aguardar "uma decisão idónea do Tribunal Constitucional, alicerçada apenas e só no rigor do cumprimento da técnica jurídica formal, como de resto é obrigação dessa jurisdição".

O TC ainda não divulgou o acórdão citado pela TV Zimbo e pelos demais órgãos públicos.

Na base dessa decisão estará um processo enviado ao tribunal por parte de alguns militantes da UNITA que acusaram Adalberto Costa Júnior de ter dupla nacionalidade, angolana e portuguesa, quando foi eleito.

Em resposta, em muitas ocasiões, Costa Júnior refutou as acusações e garantiu que renunciou à nacionalidade portuguesa antes do congresso de Novembro de 2019.