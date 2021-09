UNITA calada sobre destino de 22 milhões de kwanzas de alegada tentativa de suborno

A UNITA, principal partido da oposição em Angola, mantém o silêncio sobre o destino dado a 22 milhões de kwanzas que alegadamente confiscou após uma tentativa de aliciamento de militantes seus pelo MPLA.

Em Junho, o partido do "galo negro" disse ter montado uma operação para comprovar que o MPLA estava a tentar alicar militantes seus com dinheiro público, como já tinha afirmado várias vezes, e apresentou em conferêcia de imprensa os 22 milhões de kwanzas que teriam sido usados para esse fim.

Esta revelação surgiu poucos dias depois da imprensa pública ter divulgado o que disse ser o ingresso de mais de 100 militantes da UNITA no MPLA.

Mas agora ninguém responde ao que foi feito com o dinheiro que, na altura da conferência de imprensa, Nelito Ekuikui, deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, disse que seriam entregues à Procuradoria Geral da República para investigação

A VOA contactou Nelito Ekuikui, mas remeteu-nos às estruturas superiores do partido.

De seguida, contactamos Marcial Dachala, na qualidade de porta-voz do "galo negro" que remeteu-nos ao secretário provincial de Luanda, Nelito Ekuikui.

Neste jogo de vai e vem, a VOA ouviu o activista Nuno Álvaro Dala que entende haver no acto de apresentação dos 22 milhões de kwanzas, um show político, que está agora a descredibilizar a referida iniciativa.

“Não havendo essa informação, é claro que a UNITA acaba por cair num show politico com uma mão cheia de nada”, disse.

Dala afirma que a população em geral quer uma explicação sobre o paradeiro dado aos 22 milhões de kwanzas supostamente aprendidos pela UNITA.

“Da mesma forma como a UNITA, explorou esse factp em termos de marketing e publicidade, devia também explorar e dar publicidade às fases a posteriori, quer por uma nota, quer através de uma conferência de imprensa, para explicar que no dia x, no mês y, a UNITA, depois de ter arrebentado com uma tentativa de corrupção do dinheiro do regime, pegou no dinheiro contou e entregou à PGR”, afirmou Dala lembrando que “essa medida foi anunciada inicialmente pelo partido do galo negro”.

Do lado do MPLA, o secretário para Organização Periférica e Rural do MPLA em Luanda, Bento dos Santos Kangamba, garante que o referido montante nada tem a ver com MPLA.

“Não demos dinheiro a ninguém, a UNITA veio mostrar que tem muito dinheiro, porque na mesma época nós estávamos a trabalhar nas comunidades e não tínhamos aquele dinheiro”, disse Kangamba.