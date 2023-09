UNGA: Reforma do Conselho de Segurança em destaque

Além do apoio à Ucrânia, outro foco importante no discurso de Joe Biden será o apoio à reforma do Conselho de Segurança da ONU, disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos.



Embora os EUA há muito defendam o aumento do número de representantes permanentes e não permanentes, no seu discurso de 2022 Biden disse que Washington apoia não apenas "assentos permanentes para as nações que há muito apoiamos" - ou seja, Japão, Alemanha e Índia - mas também "assentos permanentes para países da África, América Latina e Caraíbas".

Desde a sua criação, o CSNU tem tido os mesmos cinco membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. O fato de o Conselho não ter actuado na guerra contra a Ucrânia, devido ao fato de a Rússia ter exercido o seu poder de veto, reacendeu as exigências de décadas para reformar o principal órgão mundial para a paz e a segurança internacionais.



Biden deverá também realizar reuniões bilaterais à margem da UNGA, incluindo com o Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Os EUA desaprovaram as políticas de linha dura do governo de Netanyahu, incluindo o seu plano de revisão judicial, que os críticos dizem ser um perigo para a democracia do país.



Também estão a pressionar para que Israel normalize as relações diplomáticas com os seus vizinhos árabes, incluindo a Arábia Saudita.