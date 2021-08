Umaru Sissoco Embalo inicia visita oficial ao Brasil

O governo brasileiro enviou segunda-feira à Guiné Bissau um avião da Força Aérea do Brasil, a FAB com o objectivo de levar o presidente guineense, Umaro Sissoco Embalo para uma visita oficial ao Brasil, especialmente para encontrar o presidente Jair Bolsonaro.

Umaro Sissoco Embaló ficou conhecido pelos brasileiros como "Bolsonaro da Africa" e por diversas vezes fez elogios públicos ao presidente do Brasil. Em julho, Bolsonaro convidou Embaló para um encontro em Brasília, que deve acontecer a partir desta terça-feira, 24 Agosto.

A Voz da América confirmou junto ao Itamaraty, órgão brasileiro de relações exteriores, que a aeronave foi enviada como cortesia ao presidente de Guiné-Bissau. Segundo o Itamaraty, as conexões internacionais foram prejudicadas pela pandemia e, por isso, o Brasil ofertou o avião para a viagem de Embaló.

A agenda oficial ainda não está confirmada, mas Bolsonaro deve recepcionar Embaló ainda na terça no Palácio do Planalto e depois com um almoço no próprio Itamaraty. Na quarta, ele participa da cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado. A embaixada do país africano ainda tenta encontros com os presidentes do Congresso e do Senado brasileiro.

O presidente bissau-guineese também vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, deve conhecer o recém-inaugurado museu da Língua Portuguesa. E no Rio vai se reunir com membros da Marinha Brasileira.

A comunidade de Guiné-Bissau no Brasil pretende protestar contra a presença de Embaló no país.

A Voz da América vai acompanhar de perto essa visita oficial nesta semana