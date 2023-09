Uma semana após as inundações na Líbia, a ajuda humanitária acelera

Uma semana depois de uma inundação do tamanho de um tsunami ter devastado a cidade costeira líbia de Derna, arrastando milhares de pessoas para a morte, os esforços de ajuda internacional para ajudar os sobreviventes em luto aceleraram lentamente no domingo.



As equipas de busca e salvamento, usando máscaras e fatos de proteção, continuaram a procurar corpos ou sobreviventes no terreno baldio coberto de lama, com edifícios destruídos, carros esmagados e árvores arrancadas.

Os residentes traumatizados, 30.000 dos quais estão agora desalojados só em Derna, precisam urgentemente de água potável, alimentos, abrigos e bens de primeira necessidade, num contexto de risco crescente de cólera, diarreia, desidratação e desnutrição, alertam as agências da ONU.



Um outro, Mohamed al-Zawi, de 25 anos, contou como viu "uma grande montanha de água a arrastar consigo carros, pessoas, pertences... e a despejar tudo no mar".



A França, o Irão, a Rússia, a Arábia Saudita, a Tunísia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos enviaram equipas de emergência e ajuda humanitária, estando outras equipas a caminho de outros países.



O esforço de ajuda tem sido dificultado pela divisão política da Líbia, que mergulhou em anos de guerra e caos depois de uma revolta apoiada pela NATO em 2011, que levou ao derrube e morte do veterano ditador Muammar Kadhafi.



O país norte-africano, rico em petróleo, está agora dividido entre dois governos rivais: uma administração apoiada pela ONU na capital, Tripoli, e outra baseada no leste do país, atingido pela catástrofe.



O chefe da Organização Internacional das Migrações para a Líbia, Tauhid Pasha, publicou no X, antigo Twitter, que o objetivo agora era canalizar todas as autoridades "para trabalharem em conjunto, em coordenação".



O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, afirmou que "o grande desafio da Líbia" é o facto de não ter um governo que funcione plenamente e com o qual se possa coordenar.



"Infelizmente, na parte oriental da Líbia, não temos isso, e é por isso que não estamos a ver o apoio internacional no terreno (...) como desejaríamos", disse à BBC.



Milhares de desaparecidos

No meio do caos, o verdadeiro número de mortos permanece desconhecido, com um número incalculável de pessoas arrastadas para o mar.



O ministro da saúde da administração oriental, Othman Abdeljalil, disse que 3.252 pessoas foram confirmadas como mortas em Derna.



Mas as autoridades líbias e as organizações humanitárias alertaram para o facto de o número final de mortos poder ser muito superior, uma vez que milhares de pessoas continuam desaparecidas.



A inundação maciça ocorreu no momento em que a Líbia foi atingida, em 10 de setembro, pela tempestade Daniel, com a força de um furacão, que já tinha provocado inundações mortíferas na Grécia, Turquia e Bulgária.



A rápida subida das águas rebentou duas barragens fluviais a montante em Derna, provocando um maremoto noturno que se abateu sobre o centro da cidade de 100 000 habitantes, arrastando blocos residenciais inteiros para o Mediterrâneo.



Os peritos das Nações Unidas atribuíram o elevado número de mortos a factores climáticos, uma vez que a região mediterrânica tem sido afetada por um verão invulgarmente quente, e ao legado da guerra na Líbia, que esgotou as suas infra-estruturas, os sistemas de alerta precoce e a resposta a emergências.



Está a ser colocada a questão de saber se a catástrofe não poderia ter sido evitada, uma vez que as fissuras nas barragens foram assinaladas pela primeira vez em 1998.