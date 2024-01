Um fim-de-semana de inverno rigoroso poderá ser marcado por recordes de temperaturas baixas no coração dos EUA

O inverno gelado cobriu os Estados Unidos no sábado, com uma onda de tempestades árcticas a ameaçar bater recordes de baixas temperaturas no interior do país, espalhando frio e neve de costa a costa e arrepiando tudo, desde os playoffs de futebol às campanhas presidenciais.



Quando o fim-de-semana prolongado, devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr. começou, a previsão do tempo era uma colcha de retalhos de avisos codificados por cores, desde um alerta de tempestade de gelo no Oregon a um alerta de nevão nas planícies do norte e avisos de ventos fortes no Novo México.

"De um modo geral, tem sido um inverno terrível, terrível. E surgiu do nada - dois dias", disse Dan Abinana enquanto observava um Des Moines, Iowa, cheio de neve. Ele mudou-se da Tanzânia para este estado quando era criança, há muitos anos, mas disse que "nunca se habitua à neve".



O clima rigoroso do Oregon foi responsável por três mortes.



Em Portland, os médicos legistas estavam a investigar uma morte por hipotermia, enquanto a chuva gelada e a neve pesada caíam numa cidade mais habituada a chuvas amenas de inverno e centenas de pessoas se abrigavam durante a noite em centros de aquecimento.

Os bombeiros de Portland também registaram a morte de uma mulher com cerca de 30 anos no sábado à tarde. Uma caravana incendiou-se quando um pequeno grupo de pessoas utilizou um fogão a lenha para se aquecer no interior e uma árvore caiu sobre o veículo, provocando a propagação do incêndio. Três outras pessoas escaparam, incluindo uma com ferimentos ligeiros, mas a mulher ficou presa no interior, segundo os bombeiros.

As autoridades de Lake Oswego, no Oregon, informaram que uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa durante ventos fortes no sábado, matando um homem idoso no segundo andar.



No início da semana, já tinham sido registadas mortes relacionadas com as condições meteorológicas na Califórnia, Idaho, Illinois e Wisconsin. O governador do Nebraska, Jim Pillen, anunciou o estado de emergência, citando "condições muito perigosas". Na semana passada, caíram até 0,6 metros de neve nalgumas zonas e o vento gelado esteve muito abaixo de zero.



"Este evento não vai desaparecer esta noite. Não vai desaparecer amanhã", disse Pillen numa conferência de imprensa "Vai demorar alguns dias".



Cerca de 2.735 quilómetros de rodovias de Nebraska foram fechadas. A polícia estadual ajudou mais de 400 motoristas retidos, disse o coronel John A. Bolduc, chefe da Patrulha do Estado de Nebraska.



Em Iowa, os carros ficaram presos durante cinco horas na Interstate 80, depois de os semi-reboques terem ficado presos em condições escorregadias.



Desde sexta-feira, as tropas do Estado já tinham tratado de 86 acidentes e 535 chamadas de assistência a automobilistas, disse o Sargento Alex Dinkla, da Patrulha do Estado. As equipas das estradas estavam "a trabalhar com os sopradores de neve como loucos", disse Dinkla, mas os ventos fortes estavam a soprar a neve de volta para as estradas.



Os governadores de Nova Iorque a Louisiana alertaram os residentes para estarem preparados para um clima preocupante.