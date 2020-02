Ulisses Correia e Silva reeleito líder do partido no poder em Cabo Verde

O primeiro-ministro de Cabo Verde e presidente do partido no poder, Ulisses Correia e Silva, foi reconduzido na liderança do Movimento para a Democracia (MpD), com 99 por cento dos votos expressos.

Com quase 32 mil militantes inscritos, apenas 58,4 por cento deles foram às urnas neste domingo, 9, para reeleger Correia e Silva, que não tinha opositor.

Como é tradição, após ganhar as eleições legislativas em 2016, levando o MpD ao poder depois de 15 anos, e em ano de eleição autárquica, ninguém desafiou a liderança de Ulisses Correia e Silva.

Desta forma, é o candidato do MpD às legislativas de 2021, concorrendo à sua propria sucessão.

Os resultados definitos serão apresentados amanhã, 10.

Ulisses Correia e Silva foi eleito presidente do MpD em 2013, na altura presidente da Câmara Municipal da Praia, a capital de Cabo Verde, cargo para o qual foi eleito em 2008 e 2012.

Em 2016, venceu as legislativas e é primeiro-ministro desde então.