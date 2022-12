Uganda recebe vacina experimental do Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a chegada de uma das três vacinas experimentais do Ébola ao Uganda na quinta-feira "marca um marco histórico na capacidade global de resposta a surtos".



As 1.200 doses da vacina contra o vírus do Ébola do Sudão chegaram "apenas 79 dias após o surto ter sido declarado a 20 de Setembro", disse a OMS.



"O Uganda está a mostrar que a investigação para salvar vidas pode ser prontamente organizada no meio de um surto", disse a Dra. Jane Ruth Aceng Acero, ministra da saúde do Uganda.



Em contraste, a OMS afirmou que "para iniciar os ensaios da Fase 3 na Guiné durante o surto de Ébola na África Ocidental em 2015, foram necessários 7 meses desde a declaração até à chegada das vacinas. Este foi um grande feito e estabeleceu recordes históricos na altura".



A vacina para o vírus Ébola do Sudão é um dos três candidatos recomendados para o ensaio por um painel de peritos independentes da OMS. Os outros dois serão acrescentados ao ensaio quando as doses chegarem.