UE e ADRA ajudam agricultores a fazer face à pandemia do Coronavírus

A União Europeia financia com 261 mil euros, enquanto a ONG nacional Acção para o Desenvolvimento Rural de Angola (ADRA) que implementa o programa comparticipa com 29 mil Euros, num período de 24 meses. Cada província vai beneficiar de 145 mil Euros.



O PAMIESC pretende entregar insumos agrícolas, fornecer a assistência técnica, facilitar o escoamento da produção e ligação com o mercado, incluindo o acesso a outros serviços à 1.543 famílias produtoras.

Do total de beneficiários 1.077 serão dos municípios da Baía Farta, Cubal e Ganda (Benguela) e 466 estão no Quela e Cangandala (Malanje).

O assistente de projectos da ADRA Antena Malanje, Martins Simões, que apresentou o mesmo no município do Quela, disse que nos dois municípios desta região foram seleccionados produtores de nove associações e cooperativas.

“Aqui na aquisição dos insumos agrícolas prevê-se a aquisição de sementes hortícolas diversas, aquisição de sementes de feijão, de batata rena e de milho”, disse.

“Pretende-se que até ao final do projecto (2021) as comunidades desenvolvam iniciativas empreendedoras, sobretudo as mulheres e o jovens, haja capacitação em gestão de pequenos empreendimentos”, esclareceu.

A pandemia do novo coronavírus fragilizou a actividade nos campos e a preparação da próxima campanha agrícola 2020/2021.

O agricultor associado do Quela, Januário Cassanje diz que “estamos a sofrer, as vias estão fechadas, os alunos não estudam, as coisas [produtos] nos mercados aumentaram de preço”.

Para Júlio Canga “estamos assim preocupados com a situação das máquinas que não vieram na hora, porque esse é o mês de Outubro já deveria ter o feijão na terra, o milho na terra até a batata rena”.

A outra componente do projecto congrega a disseminação da informação sobre as medidas de prevenção apoiadas pela implementação higienização individual das mãos, protecção contra a pandemia, a instalação de pequenos sistemas de lavagem manual das mãos “tip-tap” e apoio ao fabrico de máscaras artesanais.