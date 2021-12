Uíge: Partidos da oposição dizem estar a ser prejudicados com a morosidade no registo eleitoral

Os partidos políticos da oposição na província do Uíge, estão preocupados com a morosidade que se verifica no processo de tratamento do cartão do registo eleitoral e do munícipe, nos Balcões Único de Atendimento ao Público,(BUAPs) afirmando que isso os pode prejudicar ns próximas eleições.

O secretários provincial da UNITA, Felix Simão Lucas, vai mesmo mais longe e diz que os atrasos são parte de um plano premeditado para impedir o registo de novos eleitores que apoiam a oposição.

Mas as autoridades negam qualquer conspiração afirmando que a morosidade no registo está a ser utrapassada estando-se também a aumentar o númer de locais de registo.

Isto depois de Felix Simão Luca ter cusado o governo angolano de boicotar o processo como forma de privilegiar o partido no poder.

“Eles estão a continuar criar manobras, não querem colocar os postos de aquisição do cartão do munícipe nas comunidades do povo, estamos a ver as populações saem grandes distâncias e chegam aqui para tratar seu cartão de munícipe passam todo dia e às vezes não conseguem”, disse.

“Isso tudo são manobras para criar dificuldades ao povo porque têm medo que se a maior parte dos cidadãos adquirir o cartão do munícipe então eles perdem as eleições”, acrecescentou.

O secretário provincial da Coligação CASA-CE no Uíge, Eurico Preciso Daniel, concordou que “o processo poderá reduzir o número de eleitorado no momento da votação”.

Já o secretário provincial do partido PRS, Antônio Victor, disse que o anterior processo de registo era mais eficaz que o actual, e concordou que o actual processo vai afectar o número de eleitores.

Em resposta, Sebastião Manuel, director municipal dos registos e modernização administrativa da administração municipal do Uíge, garantiu que as dificuldades que se verificam no actual processo, já foram ultrapassadas.

“Nos primeiros dias para tratar o cartão demorava 15 a 20 minutos, e esta situação já foi ultrapassada, agora em 4 a 5 minutos temos o cidadão atendido”, disse.

Por outro lado o administrador municipal adjunto do Uíge, para área política e social, Zacarias Manuel, esclareceu disse que “existe um projecto em curso para expandir os serviços dos BUAP`s ao nível do município do Uíge”.

A província do Uíge, conta actualmente apenas com dois Balcões Único de Atendimento ao Público BUAP para 1.300.426 habitantes de acordo com os dados do último censo populacional de 2014.