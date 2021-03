Uíge: Ministério do Interior reuniu de emergência para analisar aumento da criminalidade

Na província angolana do Uíge há crescente te preocupação com o aumento doa criminalidade que ocorre por toda a província.

Face a essa situação a delegação provincial do interior reuniu-se de emergência napassada quinta-feira, para analisar a situação operativa e traçar medidas para garantir a segurança pública na província.

O conselho consultivo alargado, contou com a presença da vice-governadora para o sector político e social Maria Fernando Cavungo em representação ao governador provincial do Uíge, José Carvalho da Rocha

Maria Fernando Cavungo, reiterou a importância da delegação do MININT no cumprimento das políticas traçadas para a manutenção da ordem nas comunidades e na preservação da soberania nacional.

"Continuaremos a prestar maior atenção no combate cerrado à criminalidade, de modo assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas e a segurança do cidadão e dos seus bens contra qualquer ameaça e agressão”, dissea vice-governadora do Uíge, para o sector político e social Maria Fernando Cavungo.

Na ocasião, a governante pediu aos membros do MININT de todos os municípios da província do Uíge, maior rigor na segurança pública.

Ao nível do Município sede da província, o administrador municipal do Uíge, Emílio de Castro, mostrou-se preocupado com o elevado índice de criminalidade na sede municipal do Uíge.



Castro fez notar que se até reentmente grupos de criminosos actuavamprincipalmnete à noite agora atacam cidadaos mesmo durante o dia.

Emilio de Castro, defendeu maior investimento na expansão de serviços policiais nos bairros periféricos da cidade do Uíge, tendo em conta o maior crescimento demográfico da população.