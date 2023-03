Uíge: Mais de 40.000 alunos aprendem debaixo das árvores, diz SINPROF

Os sindicalistas do sector da educação na província angolana do Uíge, manifestaram-se preocupados com o elevado número de alunos que estudam debaixo das árvores e de professores que trabalham em condições precárias.

O secretário provincial do Sindicato dos Pofessores, SIMPROF, no Uíge, Amândio Vieira Dias, que falava em entrevista à VOA, disse que mais de 45 mil estudantes são obrigados a estudar debaixo de árvores e que isso tende a agravar-se. Outros estudam “em escombros ou casas abandonadas”

Vieira Dias fez também notar a falta de de material básico para os professores como quadros.

“Há escolas aqui na cidade do Uíge que costumam se emprestar quadros, quando o outro está a trabalhar o outro fica parado, porque o quadro está noutra sala, depois de terminar vai buscar o quadro para trabalhar”, disse acrescentando que “ esse tipo de situações que são mínimas não deveríamos estar a verificar mais”.

Por outro lado, o secretário provincial do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino não Universitário, SINPTENU, Raul António, acusa o governo provincial de não inserir nos projetos do PIIM, a construção de escolas primárias na província.

“Temos aí o projecto PIIM, gerido pelas administrações, pelo que parece é que também está lá enquadrado a construção de escola e reabilitação de mais salas de aulas, mas o que nós constatamos é que o governo da província do Uíge, ainda não conseguiu construir escolas do primeiro ciclo, pelo número excessivo de alunos que estudam ao relento”, disse o sindicalista .

Raul Antônio relembrou que na última visita efectuada no ano passado, sobre algumas salas de aulas construídas com a verba da delegação provincial da educação, “nos foi informado que da verba que é gerida pela delegação provincial da educação é daí onde está se fazer esforço na ampliação de algumas salas de aulas para mitigar a situação dos alunos que estudam ao relento, apesar de não nos deram detalhes sobre como é cabimentada a mesma verba”.

Entretanto, Samuel André, e Bemvindo João, pais e encarregados de educação de filhos que estudam debaixo das árvores, na escola da UP, no bairro Papelão, arredores da cidade do Uíge, clamam pela intervenção do governo na resolução do problema.

A VOA contactou o gabinete provincial da educação que se recusou a prestar declarações à imprensa por alegada falta de orientação superior, ao contactarmos o gabinete do planeamento do governo provincial, fomos informados pelo director, Alexandrino Afonso, numa conversa não gravada, de que “não existem nenhum plano para a construção de mais escolas e salas de aulas” esclareceu.