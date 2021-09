Uíge: Jovens vão manifestar-se na sexta-feira contra o desemprego e custo de vida

Um grupo de jovens do Uíge convocou uma manifestação para sexta-feirapaa protestar contra o desemprego, elevado custo de vida e o que chamam de falta de cumprimento das promessas de João Lourenço na campanha eleitoral de 2017.



Firmino Filipe “Man Filas”,um dos organizadores disse que foram cumpridas todas as obrigações legais para a realização da marcha de protesto.

Assim as autoridades policiais e administrativas tinham sido informadas da manifestação,disse.

O activista Zonda Pedro disse que “o desemprego colocou o país numa catástrofe”.

"O objectivo da nossa marcha, chamarmos atenção ao governo para cumprir com as suas obrigações, para garantir a empregabilidade aos jovens”, disse sublinhando que outro motivo da manfiestação é “o elevados custo da cesta básica que torna a vida ainda mais díficil”.

A manifestação terá como local de concentração e partida das bombas do Bairro Candombe Velho, passando pelas ruas Industrial, Rotunda do Songo, Dr António Agostinho Neto, Rua do Comércio e culminará a 100 metros do largo do governo provincial do Uíge.