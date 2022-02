Uíge: Estudantes universitários vão manifestar-se em solidariedade com professores em greve

Estudantes universitários no Uíge vão- manifestar-se no sábado em solidariedade com os professores que se mantêm em greve através do país.

A manifestação está a ser organizada pelo Movimento dos Estudantes Angolans, MEA, que já anteriormente organizou manifestações idênticas noutras partes do país.

Contactados pela VOA estudantes manifestaram o seu desagrado com a continuação da greve que culpam no governo por não atender às exigências estudantis.

Almeida Paulo disse que a greve está a impedir os estudantes de atingirem as suas metas traçadas para este ano escolar.

"Não estamos a conseguir fazer trabalhos em grupo, nem a entrega de projectos, muitos também estão a aguardar credenciais e neste momento os departamentos encontram-se fechados”, lamentou Almeida Paulo.

Outro estudante Domingos Moniz, enfatizou as consequências psicológicas que os estudantes estão a enfrentar com a paralisação das aulas, sublinhando este respeito a desmoralização dos alunos

O membro do sindicato dos professores da Universidade Kimpavita engenheiro Francisco Afonso, diz que a greve vai continuar enquanto não forem resolvidas as suas exigências sobre condições de trabalho e outras.

Entre estas conta-se a necessidade de se fazerem eleições locais dos reitores, frisou Francisco Afonso.

Universidade Mandume Ya Ndemufayo (UMN) do Lubango avança com eleições

Com ou sem acordo com o governo está aberto na Huíla desde esta segunda-feira, 14, as candidaturas para a eleição dos órgãos sociais da Universidade com sede no Lubango, no âmbito dos processos eleitorais dos titulares singulares de gestão das universidades públicas angolanas.

O pleito eleitoral acontece em Abril próximo, sendo os potenciais candidatos ao cargo de reitor os professores catedráticos e associados.

David Anjos, diretor do Gabinete de Tecnologias de Comunicação e Informação da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, (UMN), disse que a votação dos novos órgãos sociais é feita por conselhos que representam a população votante.

“ Os conselhos são os órgãos no qual estarão representados uma percentagem de professores uma percentagem de estudantes uma percentagem de investigadores e são esses que em representação de toda a comunidade académica, vão então eleger o reitor”, disse

O regresso deste processo apesar de legal é uma das exigências do caderno reivindicativo apresentado ao governo pelo Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, (SINPES).

O presidente da mesa da Assembleia-Geral do SINPES, António Nahambo, saúda o regresso das eleições naquela universidade que se esperam extensivas às demais ao fim de muitos anos.

O responsável garante que o sindicato vai acompanhar o processo.

“ Essa atitude dos nossos colegas da Universidade Mandume Ya Ndemufayo é bem-vinda porque realmente é uma das nossas reivindicações”, disse.

“ Com certeza o sindicato tem que acompanhar ... Vermos realmente como está a ser constituída a comissão eleitoral para não haver trafulhices para que quem for eleito seja eleito com lisura”, acrescentou

A Universidade Mandume Ya Ndemufayo conta com seis unidades orgânicas com realce para as faculdades de economia, medicina e direito e duas no Namibe que deverão neste processo eleger os respectivos decanos e directores.

Para suceder a Orlando da Mata estão cogitados os nomes do actual vice-reitor cessante da UMN para a administração e gestão, Sebastião António e actual director-geral do ISCED-Huíla, José Luís Mateus Alexandre.