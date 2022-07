Uíge: CNE denúncia vandalização de dísticos nas assembleias de voto

A Comissão Nacional Eleitoral na província do Uíge, denunciou a vandalização dos dísticos de sinalização e numeração das mesas de assembleias de voto que estão a ser colocadas em locais de votação no município do Uíge.

O presidente da comissão provincial eleitoral do Uíge, Avelino Martins.apelou “ às autoridades das aldeias, dos bairros, para que possam também colaborar na criação de condições que possam salvaguardar os dísticos que estão sendo colocados”.

Avelino Maertins sublinhou a importância dos dísticos “para indicar com antecedência a todos os eleitores ao redor o local sobre os lugares onde vão funcionar as assembleias e voto"..

A CNE na província do Uíge, já trabalha na sinalização e numeração das mesas das assembleias de voto em toda extensão da província para o êxito das eleições de 24 de Agosto, com destaque para as escolas e locais de maior concentração pública.

A província do Uíge conta com um total de 1.164 assembleias e 1.670 mesas de voto composto por 6. 680 membros de assembleias, para cobrir um universo de 712 430 eleitores de acordo com os dados da Comissão Nacional Eleitoral.