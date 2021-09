TV espanhola desculpa-se por comentários racistas sobre Camavinga, o franco-angolano do Real Madrid

A televisão estatal espanhola condenou na sexta-feira um comentário racista feito por um comentador desportivo convidado durante a apresentação do jogador do Real Madrid Eduardo Camavinga.

Durante a apresentação de Camavinga na quarta-feira, a analista Lorena González foi ouvida fora das câmaras a dizer "este tipo é mais negro do que o seu fato".

Camavinga de 18 anos, um jogador francês nascido em Angola, é negro.

A emissora espanhola RTVE disse que os comentários de González "demonstraram falta de respeito e são inadequados para um canal de televisão público", enquanto que pediu desculpa "ao jogador e lamenta e condena firmemente os comentários denegridores".

González, uma convidado regular do programa "Estúdio Estádio" da RTVE, emitiu uma declaração através das redes sociais "para oferecer as minhas mais sinceras desculpas a todos os que se sentiram ofendidos".

"O meu comentário, que foi feito sem malícia ou desrespeito para com o jogador, foi no entanto infeliz", escreveu ela. "Foi uma comparação que eu poderia ter feito sobre qualquer pessoa de qualquer cor". Mas compreendo e sinto que neste tempo sensível que estamos a atravessar, apesar de também acreditar que as coisas estão a ficar demasiado radicalizadas e politizadas, os meios de comunicação social têm uma responsabilidade ainda maior em ajudar a combater o racismo e qualquer forma de desigualdade injusta".

A rede disse que estava a investigar o incidente "e que tomaria as medidas adequadas".

Camavinga juntou-se a ReaL Madrid com um contrato de seis anos, ido do Rennes. Fez a sua estreia na equipa sénior francesa em Setembro passado.

O antigo refugiado angolano, que chegou a França com dois anos de idade, entrou para a equipa principal do Rennes aos 16 anos.

Agora, com apenas 18 anos, está no Real Madrid - um dos maiores clubes do mundo.

(AP)