Tunisianos protestam contra Presidente uma semana antes das eleições parlamentares

Centenas de tunisinos protestaram no sábado contra o Presidente Kais Saied uma semana antes das eleições para um novo parlamento criado pelas suas alterações constitucionais, acusando-o de um golpe de Estado anti-democrático.



Saied dissolveu o parlamento anterior no ano passado e governou por decreto antes de reescrever a Constituição este ano para dar mais poderes à Presidência, movimentos rejeitados pela maioria dos partidos políticos.



"Saied à rua!" cantaram manifestantes marchando no centro de Tunes.



Saied disse que as suas acções eram legais e necessárias a fim de salvar a Tunísia de anos de crise e disse repetidamente que não se tornaria um ditador.



Os tunisinos tinham ficado cada vez mais frustrados nos últimos anos com a estagnação económica e a paralisia política, com um parlamento dividido e um governo instável.



As eleições terão lugar a 17 de Dezembro para um novo parlamento, menos poderoso, criado pela Constituição de Saied, que foi aprovada através de um referendo em Julho com baixa afluência às urnas.



Os oradores no protesto, incluindo políticos superiores dos partidos que se opõem a Saied, disseram que as eleições foram ilegítimas e instaram a um boicote.



"Toda a oposição está de acordo sobre uma posição que rejeita um golpe e apela ao regresso à democracia", disse Samira Chaouachi, que foi deputada no parlamento eleito que Saied dissolveu.