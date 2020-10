Trump vota em Flórida; Joe Biden procura apoiantes em Filadélfia

O presidente dos EUA, Donald Trump, votou para as presidenciais de 3 de novembro, no estado da Flórida, neste sábado, 24, enquanto o seu adversário, o democrata Joe Biden, passa o dia se concentrando no estado decisivo da Pensilvânia.

Trump, que mudou a sua residência oficial de Nova York para a Flórida, no ano passado, votou, no início do dia, em West Palm Beach, depois de passar a noite no seu resort em Mar-a-Lago.

"Votei num indivíduo chamado Trump", disse o presidente.

O presidente vai depois orientar comícios em Lumberton, Carolina do Norte, Circleville, Ohio e Waukesha, Wisconsin.

Enquanto isso, o ex-vice-presidente Biden realiza eventos ‘drive-in’ em Bucks, um condado suburbano da Filadélfia, que Hillary Clinton conquistou por uma pequena margem em 2016; e no condado de Luzerne, nas proximidades. O ex-presidente Barack Obama venceu o condado de Luzerne duas vezes antes dos eleitores votarem Trump esmagadoramente em 2016.

A campanha de Biden também procura o apoio dos eleitores, neste sábado, no importante estado da Flórida, com Obama realizando um comício ‘drive-in’ em North Miami em nome de seu ex-vice-presidente.

Embora a eleição presidencial seja em menos de duas semanas, mais de 52 milhões de pessoas já votaram. Espera-se que outros 100 milhões votem.