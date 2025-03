Trump vai manter tarifas para México, Canadá e China

O Presidente dos EUA, Donald Trump, está a manter novas tarifas sobre o México, Canadá e China com vista a pressiona-los a conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos, disseram autoridades económicas da Casa Branca no domingo.



“Se o fentanil acabar, acho que essas [tarifas] serão retiradas”, disse o secretário de Comércio Howard Lutnick ao programa ‘Meet the Press’ da NBC.



“Mas se o fentanil não acabar, ou se ele não tiver a certeza disso, vai manter-se assim até se sentir confortável”, disse. “Isto é preto e branco. É preciso salvar vidas americanas”.



Trump emitiu na semana passada uma série de decisões tarifárias que mergulharam os três principais índices do mercado de ações dos EUA e abalaram as relações com o Canadá e o México, que são aliados de longa data do país e seus vizinhos mais próximos, bem como seus dois maiores parceiros comerciais.



Trump começou por impor direitos aduaneiros de 25% sobre as exportações canadianas e mexicanas para os EUA, depois isentou os direitos sobre os veículos fabricados no México e no Canadá que são transportados para os EUA e, no final da semana, adiou os direitos sobre quase todos os artigos durante quatro semanas, até 2 de abril.



Lutnick disse que as tarifas de 25% dos EUA sobre as importações de aço e alumínio entrarão em vigor na quarta-feira, conforme programado. O Canadá e o México são os principais exportadores de metais para os mercados dos EUA, sendo o Canadá responsável pela maioria das importações de alumínio.



O chefe do Comércio também rejeitou os receios de que as tarifas globais de Trump possam causar uma recessão nos Estados Unidos.



“Absolutamente não”, disse ele. “Não vai haver recessão nos Estados Unidos.

“Alguns produtos fabricados no exterior podem ficar mais caros, mas os produtos americanos ficarão mais baratos, e esse é o objetivo”, disse Lutnick. Não ficou claro como é que os produtos produzidos nos EUA se tornariam mais baratos, exceto em comparação com os produtos fabricados no estrangeiro.

Trump - durante uma entrevista para o programa “Sunday Morning Futures” da Fox News evitou uma pergunta sobre uma possível recessão devido aos seus aumentos tarifários, mas disse: “Há um período de transição porque o que estamos a fazer é muito grande”.

“Poderá haver uma pequena perturbação”, disse ele sobre as perdas do mercado de ações na semana passada. “O que tenho de fazer é construir um país forte. Não se pode olhar para a bolsa. Se olharmos para a China, eles têm uma perspetiva de 100 anos. Nós temos uma perspetiva de trimestres. E não se pode ir por aí”.

Trump disse em vários momentos que as suas novas tarifas têm como objetivo aumentar a receita do governo, proteger os empregos nos EUA e pressionar os fabricantes estrangeiros a transferir as suas operações para os EUA e conter o fluxo de fentanil.

Tal como Lutnick, Kevin Hassett, diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, enfatizou a questão do fentanil numa entrevista ao programa “This Week” da ABC News.

Ele disse que as tarifas de Trump visando o Canadá e o México, juntamente com a duplicação de um imposto anterior de 10% sobre as exportações chinesas para 20%, têm como objetivo reduzir as dezenas de milhares de mortes por fentanil que ocorreram nos últimos anos.

“Lançámos uma guerra contra a droga, não uma guerra comercial”, afirmou. “Esperamos conseguir apanhar os cartéis” enquanto se faz uma pausa nos direitos aduaneiros sobre o México e o Canadá.

“É um grande problema”, afirmou. “Tirem os cartéis da droga do Canadá e do México”.

Tanto a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, como o primeiro-ministro canadiano cessante, Justin Trudeau, disseram a Trump, em conversas telefónicas na semana passada, que fizeram progressos na contenção do fluxo de fentanil para os EUA.

Sheinbaum enviou 10.000 soldados para a fronteira norte do México com os EUA para tentar conter o fluxo de drogas e migrantes sem documentos, enquanto Trudeau também aumentou a aplicação da fronteira.

Mas não é claro se Trump ficará suficientemente satisfeito com os esforços mexicanos e canadianos para abandonar o aumento das tarifas no próximo mês.

Mesmo com o esforço da Casa Branca para combater o fentanil, Hassett disse que as preocupações económicas de Trump continuam a ser importantes.

“Ele está a tentar fazer com que, quando produzimos algo, o façamos em casa”, e não noutro país, disse Hassett. “Trazer os empregos para casa, trazer a riqueza para casa. Se querem aumentar o bem-estar dos americanos, então produzam os empregos aqui”.