Trump sai da prisão da Geórgia depois de uma detenção formal e de uma fotografia

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a cadeia do condado de Fulton, em Atlanta, cerca de 20 minutos depois de ter chegado para ser registado por acusações de extorsão e conspiração relacionadas com os seus alegados esforços para anular a sua derrota na reeleição de 2020 na Geórgia.



Chegou à prisão pouco depois das 19h30 locais e a sua fotografia foi tirada na cadeia de Fulton.



Esta é a quarta vez, sem precedentes, que Trump é detido e registado nos últimos cinco meses.



Trump foi libertado a aguardar julgamento depois de pagar uma caução de 200 mil dólares que os seus advogados negociaram no início da semana com a Procuradora do condado de Fulton, Fani Willis.



Antes de embarcar no seu avião no aeroporto de Atlanta, falou brevemente com os jornalistas sobre a sua detenção.

"O que se passou aqui foi uma farsa da justiça. Nós não fizemos nada de errado. Eu não fiz nada de errado, e toda a gente sabe disso", disse Trump. "O que eles estão a fazer é interferência eleitoral", acrescentou.



"Não fizemos nada de errado e temos todo o direito, todo o direito, de contestar uma eleição que consideramos desonesta", acrescentou Trump.



Ele recusou-se a responder a perguntas da imprensa.

Nenhum outro Presidente dos EUA foi acusado de infracções penais. Trump enfrenta agora 91 acusações em quatro casos distintos pelas suas supostas ações antes, durante e depois que sua Presidência de um único mandato, que terminou no início de 2021.



Ele enfrenta 13 acusações na Geórgia. Fani Willis pediu na quinta-feira que o início do seu julgamento e de 18 co-réus fosse a 23 de outubro. Mas Trump e outros poderão opor-se a que o julgamento comece dentro de dois meses.



O juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Scott McAfee em última instância, escolherá a data.



Mesmo com o conjunto de acusações que enfrenta, Trump é o principal candidato republicano à nomeação presidencial do partido para 2024, para concorrer contra o presumível candidato democrata, o Presidente Joe Biden.



Independentemente da data de início do julgamento em Atlanta, Trump está a enfrentar semanas de julgamentos criminais em que seria obrigado a comparecer na primeira metade de 2024.

Mas ele tomou uma decisão calculada: a sua vantagem nas sondagens nacionais sobre os outros candidatos republicanos à presidência é tão grande - 40 pontos percentuais ou mais - que ele faltou ao primeiro debate presidencial do partido na noite de quarta-feira.



Trump, de 77 anos, se for condenado em qualquer um dos casos, poderá enfrentar anos de prisão.

Ele negou todas as irregularidades e atacou os três procuradores que se ocupam dos quatro processos contra ele e dois dos quatro juízes escolhidos aleatoriamente para supervisionar os seus julgamentos. Afirmou que as alegações feitas contra ele são uma caça às bruxas política destinada a impedir a sua campanha de 2024 de recuperar a Presidência.



Ao concordar com a fiança para a sua libertação na Geórgia - a primeira vez que teve de pagar dinheiro para ficar em liberdade enquanto aguarda julgamento - Trump também concordou em não ameaçar ou intimidar testemunhas, incluindo em plataformas de redes sociais.



Durante meses, Trump afirmou que o conselheiro especial do Departamento de Justiça Jack Smith, que apresentou dois dos casos contra ele, é "louco" e um "drogado", ao mesmo tempo que afirmou que dois outros procuradores, Alvin Bragg num caso de Nova Iorque, e Willis, ambos negros, são "racistas" por apresentarem as suas acusações contra ele.



Cerca de metade dos 18 co-réus de Trump já cumpriu a exigência de Willis de se entregarem até ao meio-dia de sexta-feira. Os ex-advogados de Trump, Rudy Giuliani, mais conhecido como presidente da Câmara de Nova Iorque durante os ataques terroristas da Al Qaeda em 2001, Jenna Ellis e Sidney Powell, entregaram-se todos na quarta-feira e foram libertados sob fiança.



O último chefe de gabinete de Trump na Casa Branca, Mark Meadows, e o antigo funcionário sénior do Departamento de Justiça, Jeffrey Clark, fizeram ambos acordos de fiança de cem mil dólares com Willis para garantir a sua libertação enquanto aguardam julgamento.



Antes do seu voo para a Geórgia, Trump contratou o veterano advogado de defesa criminal de Atlanta, Steve Sadow, para supervisionar o seu processo.