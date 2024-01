Trump recorre ao Supremo Tribunal contra decisões que o impedem de ir a voto

O antigo Presidente Donald Trump pediu nesta quarta-feira, 3, ao Supremo Tribunal dos EUA que anule a sentença que o impede de votar no Estado do Colorado, com base na cláusula que proíbe aqueles que "se envolverem em insurreições" de concorrerem a cargos públicos.

Trump apelou contra a decisão de 4 votos a 3 dos juízes do Supremo Tribunal do Colorado que usaram pela primeira vez a seção 3 da 14ª emenda constitucional.

O k tribunal concluiu que o papel de Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio o desqualificou de acordo com a cláusula para concorrer à Casa Branca



A decisão ocorre um dia depois de a equipa jurídica de Trump ter entrado com um recurso contra uma decisão da secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, que considerou o antigo Presidente inelegível para comparecer às urnas daquele Estado por causa do seu papel no ataque ao Capitólio.

Os críticos de Trump entraram com dezenas de ações judiciais na tentativa de o desqualificarem em vários Estados

“A decisão do Supremo Tribunal do Colorado privaria inconstitucionalmente milhões de eleitores no Colorado e provavelmente seria usada como modelo para privar dezenas de milhões de eleitores em todo o país”, escreveram os advogados de Trump no seu apelo ao mais alto tribunal do país, observando que Maine já seguiu a decisão do Colorado. liderar.



Observadores jurídicos esperam que o tribunal aceite o caso porque se trata de questões constitucionais não resolvidas que estão no cerne da forma como o país é governado.