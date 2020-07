Trump realiza evento em Dakota do Sul sem obrigatoriedade de uso de máscaras ou distanciamento social

O Presidente americano Donald Trump visita nesta sexta-feira, 3, o Monte Rushmore, no Estado de Dakota do Sul, para uma celebração antecipada do Dia da Independência, que se assinala amanhã, à qual devem comparecer milhares de pessoas.

Embora os Estados Unidos sejam o epicentro da pandemia do novo coronavírus, as autoridades locais não exigem o uso de máscaras nem distanciamento social, embora haja máscaras gratuitas para quem quiser.

A governadora do Estado de Dakota do Sul, a republicana Kristi Noem, disse à cadeia televisiva Fox News no início desta semana ter informado às pessoas “que tenham medo que fiquem em casa".

Entretanto, o jornal Washington Post relata que a deslocação que o vice-presidente Mike Pence pretendia realizar ao Arizona nesta semana foi adiada depois de agentes do Serviço Secreto que organizavam a viagem terem sentido sintomas da Covid-19.

Ontem, as autoridades de saúde notificaram o maior número de casos num dia desde o início da pandemia, cerca de 50 mil.

Os Estados do Arizona, Califórnia, Flórida e Texas foram responsáveis por metade dos novos casos.

O governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, responsabilizou por esse aumento as pessoas que não usam máscaras nem respeitam o distanciamento social.

Em todo o país, foram registados até hoje 2.739.879 casos, dos quais 128.740 terminaram em mortes.