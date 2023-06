Trump na Flórida para enfrentar acusação de posse de documentos confidenciais

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, está na Flórida para enfrentar acusaçōes de reter intencional e ilegalmente documentos de segurança nacional altamente confidenciais após o final do seu mandato na Casa Branca, que terminou no início de 2021.

Trump deixou seu resort de golfe em Bedminster, Nova Jérsia, no final da manhã de segunda-feira e embarcou em seu jacto pessoal em direcção à Flórida. Vai ficar na sua estância de Doral durante a noite antes de se entregar às autoridades federais na tarde de terça-feira no tribunal dos EUA em Miami.

O seu caso foi atribuído aleatoriamente à juíza distrital dos EUA Aileen Cannon, uma ex-promotora federal que ele nomeou para o banco federal em 2020. No entanto, a comparência inicial de Trump no tribunal para enfrentar a acusação de 37 crimes poderá ser tratada por um juiz magistrado dos EUA. Poderão ser fixadas datas para outras comparências em tribunal antes de Trump ser libertado para regressar a Nova Jérsia, onde está a planear um discurso nocturno.

O conselheiro especial Jack Smith diz que os procuradores querem um julgamento "rápido" no caso, embora seja provável que os advogados de Trump tentem adiar a data o mais possível, incluindo até depois das eleições presidenciais de Novembro de 2024. As sondagens nacionais mostram que Trump é o principal candidato à nomeação presidencial republicana de 2024, depois de ter perdido uma candidatura à reeleição em 2020 para o democrata Joe Biden, que concorre a um segundo mandato de quatro anos.

Trump é o primeiro presidente dos EUA a enfrentar uma acusação federal, embora um grande júri estadual em Nova Iorque o tenha acusado, em Março, de alterar registos comerciais para ocultar um pagamento de 30 mil dólares a uma estrela porno em 2016. O pagamento foi efectuado pouco antes da campanha eleitoral bem sucedida de Trump nesse ano, num esforço para a impedir de falar sobre a sua alegação de que teve um encontro de uma noite com Trump uma década antes.

Trump negou todas as irregularidades, incluindo as alegações de que tentou ilegalmente alterar os resultados das eleições de 2020, que Smith e um procurador do estado da Geórgia, no sul do país, continuam a investigar.

Apesar da sua alegação de inocência, no fim-de-semana, Trump também reconheceu o perigo legal que corre no caso dos documentos confidenciais. Se for condenado, poderá enfrentar anos de prisão.

"Nunca me irei embora" diz Donald Trump

"Ninguém quer ser indiciado", disse ele. Trump atacou o Departamento de Justiça como "um ninho doentio de pessoas que precisa de ser limpo imediatamente", ao mesmo tempo que apelidou Smith de "louco" e "abertamente um odiador de Trump".

Ele diz que as alegações sobre os documentos confidenciais não vão pôr fim à sua campanha para recuperar a Casa Branca.

"Nunca me irei embora", disse Trump ao Politico, um sítio de notícias políticas.

Agentes da polícia federal e da polícia de Miami, alguns com cães à trela, procuraram explosivos no perímetro do tribunal antes da comparência de Trump. Vários grupos de entusiastas de Trump começaram a reunir-se pacificamente no exterior do tribunal na segunda-feira à tarde como demonstração de apoio, com a polícia a vigiar de perto para evitar quaisquer sinais de violência.

A acusação alega que Trump reteve ilegalmente 31 documentos que "incluíam informações sobre as capacidades de defesa e armamento dos Estados Unidos e de países estrangeiros; programas nucleares dos Estados Unidos; potenciais vulnerabilidades dos Estados Unidos e dos seus aliados a ataques militares; e planos para uma possível retaliação em resposta a um ataque estrangeiro".

Como sua presidência terminou a 20 de janeiro de 2021, a acusação disse: "Trump não estava autorizado a possuir ou reter esses documentos confidenciais". Em vários momentos, a acusação alega que Trump armazenou caixas dos documentos em uma casa-de-banho e chuveiro em Mar-a-Lago, seu retiro à beira-mar, e também em um palco de salão de baile, bem como em um quarto, um escritório e um depósito.

Na qualidade de antigo presidente, Trump poderia ter solicitado uma derrogação à exigência de que apenas as pessoas com "necessidade de saber" pudessem continuar a conservar e a consultar os documentos, mas a acusação afirma que o antigo presidente "não obteve qualquer derrogação após a sua presidência".

O processo de 37 acusações contra Trump também alega que o 45º presidente do país conspirou com um assessor pessoal, Walt Nauta, para esconder os documentos de um advogado de Trump, do FBI e do grande júri que estava a ouvir as provas do caso. Nauta enfrenta seis acusações no processo.

Entre as outras acusações, Trump é acusado de ter prestado falsas declarações aos investigadores e de ter ordenado a deslocação de caixas para vários locais em Mar-a-Lago, para que o seu advogado não conseguisse localizar todos os documentos que as autoridades federais tinham intimado.