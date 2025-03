Trump lança “último aviso” ao Hamas para que liberte todos os reféns detidos em Gaza

O presidente Donald Trump emitiu na quarta-feira o que chamou de “último aviso” ao Hamas, um grupo terrorista designado pelos EUA, para libertar todos os reféns restantes mantidos em Gaza, depois que a Casa Branca confirmou conversas diretas sem precedentes entre o enviado de Trump e o grupo terrorista.

Trump, numa declaração na sua plataforma Social Truth, pouco depois de se ter reunido na Casa Branca com oito antigos reféns, acrescentou que estava a “enviar a Israel tudo o que precisa para terminar o trabalho”.

“Libertem todos os reféns agora, não mais tarde, e devolvam imediatamente todos os cadáveres das pessoas que assassinaram, ou será o fim para vocês”, disse Trump. “Só pessoas doentes e perversas guardam corpos, e vocês são doentes e perversos!”

Na quarta-feira, a Casa Branca confirmou que os funcionários dos EUA se envolveram em “conversas e discussões em andamento” com funcionários do Hamas, afastando-se de uma política americana de longa data de não se envolver diretamente com o grupo.

A confirmação das conversações em Doha, capital do Qatar, é o primeiro compromisso direto conhecido entre os EUA e o Hamas desde que o Departamento de Estado designou o grupo como uma organização terrorista estrangeira em 1997.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, recusou-se a fornecer detalhes sobre a substância das negociações, mas disse que o presidente Donald Trump autorizou seus enviados a “falar com qualquer pessoa”.

Intermediários egípcios e do Catar têm servido como mediadores com o Hamas para os EUA e Israel desde que o grupo lançou seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

“Olhar, dialogar e conversar com pessoas ao redor do mundo para fazer o que é do melhor interesse do povo americano é algo que o presidente (...) acredita ser um esforço de boa fé para fazer o que é certo para o povo americano”, disse.

Leavitt acrescentou que Israel foi consultado sobre o envolvimento direto com os responsáveis do Hamas e referiu que há “vidas americanas em jogo”. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reconheceu as conversações entre os EUA e o Hamas. “Israel expressou aos Estados Unidos a sua posição relativamente às conversações diretas com o Hamas”, declarou o gabinete do primeiro-ministro.

As autoridades israelitas afirmam que cerca de 24 reféns vivos - incluindo Edan Alexander, um cidadão americano - bem como os corpos de pelo menos 35 outros, ainda se encontram detidos em Gaza.

Adam Boehler, nomeado por Trump como enviado especial para os assuntos dos reféns, liderou as conversações diretas com o Hamas. Boehler, fundador e diretor executivo da Rubicon Founders, uma empresa de investimento na área da saúde, foi um dos principais negociadores da equipa dos Acordos de Abraão durante o primeiro mandato de Trump, que procurou obter um maior reconhecimento de Israel no mundo árabe.

As conversações, que tiveram lugar no mês passado, centraram-se principalmente na libertação de reféns americanos e num potencial fim da guerra sem o Hamas no poder em Gaza, de acordo com um funcionário do Hamas que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato.

O responsável acrescentou que não se registaram progressos, mas “o passo em si é promissor” e são esperadas mais conversações. Os mediadores egípcios e do Qatar ajudaram a organizar as conversações.

O compromisso direto surge num momento em que a continuação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas permanece incerta. Trump deu a entender que não tem qualquer intenção de persuadir Netanyahu a não regressar ao combate se o Hamas não concordar com os termos de uma nova proposta de cessar-fogo, que os israelitas anunciaram ter sido redigida pelo enviado dos EUA Steve Witkoff.

O novo plano exigiria que o Hamas libertasse metade dos reféns restantes - a principal moeda de troca do grupo militante - em troca de uma extensão do cessar-fogo e da promessa de negociar uma trégua duradoura. Israel não mencionou a libertação de mais prisioneiros palestinianos, uma componente fundamental da primeira fase.

Na quarta-feira, Trump recebeu na Casa Branca oito ex-reféns - Iair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levy, Doron Steinbrecher e Noa Argamani.

“O presidente ouviu atentamente suas histórias de partir o coração”, disse Leavitt. “Os reféns agradeceram ao presidente Trump por seus esforços constantes para trazer todos os reféns para casa