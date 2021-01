Trump envia "melhores votos" à nova administração

“Esta semana, inauguramos uma nova administração e oramos pelo seu sucesso em manter a América segura e próspera”, disse Trump em vídeo postado online 20 horas antes do fim de sua presidência. “Também estendemos nossos melhores votos. E também queremos que eles tenham sorte - uma palavra muito importante. ”

Nos quase 20 minutos de comentários gravados na segunda-feira, Trump deu-se crédito por criar "a maior economia da história do mundo". Afirmou-se “especialmente orgulhoso de ser o primeiro presidente em décadas que não iniciou novas guerras”.

Enquanto o vídeo era divulgado pela Casa Branca no YouTube, um jacto particular transportando o presidente eleito Biden pousou na Base Aérea de Andrews em Maryland, onde Trump fará uma cerimônia final na manhã de quarta-feira. O presidente fará então seu último vôo no Força Aérea Um para o estado da Flórida

Trump, rompendo com a tradição, não estará presene na cerimónia inaugural de Biden, que ganhou tanto em votos populares quanto eleitorais na eleição de Novembro passado. Trump declarou falsamente que a votação foi fraudulenta e não deu os parabéns a Biden.

O vice-presidente Mike Pence deverá participar na cerimónia da inauguração num Capitólio fortemente fortificado, onde Biden será empossado ao meio-dia de quarta-feira, 15 minutos após Kamala Harris fazer o juramento de vice-presidente.

Trump só precisará de olhar da janela de seu quarto no terceiro andar na Casa Branca para ver a estrutura que vai ser usada para o desfile inaugural. É decorada com bandeirolas e faixas com os dizeres “* 2021 * INAUGURAÇÃO BIDEN HARRIS”.

O desfile e as actividades relacionadas foram reduzidas ou virtualizadas, devido a temores de segurança e à pandemia do coronavírus. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, deve enviar um artigo de impugnação contra Trump ao Senado no final desta semana. Isso iniciaria o procedimento formal no dia seguinte e os argumentos de abertura no plenário do Senado na manhã seguinte.

A Câmara controlada pelos democratas, acompanhados por 10 republicanos, aprovaram na passada quarta-feira a destituição de Trump por "incitamento a uma insurreição" após a invasão do Capitólio a 6 de Janeiro, logo depois que o presidente pediu aos seus apoiantes que lutassem para anular os resultados da eleição.

"A multidão foi alimentada com mentiras", disse o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, na terça-feira. "Eles foram provocados pelo presidente e outras pessoas poderosas."

O congressista democrata Joaquin Castro, do Texas, que é um dos gestores do julgamento de destituição, disse à ABC News no domingo que “um dos outros objetivos da impugnação, neste caso, é garantir que o presidente Trump não se possa candidatar a um cargo federal novamente, que ele não pode concorrer à presidência. ” Ele disse que qualquer pessoa que “incitar um motim, uma tentativa de golpe contra o governo dos Estados Unidos, não deve ser presidente novamente”. Trump já havia indicado que poderia concorrer à presidência em 2024.

“Todos os americanos ficaram horrorizados com o ataque ao nosso Capitólio. A violência política é um ataque a tudo que prezamos como americanos. Isso nunca pode ser tolerado ”, disse Trump em seu vídeo de despedida. “Agora, enquanto me preparo para entregar o poder a um novo governo ao meio-dia de quarta-feira, quero que saibam que o movimento que iniciamos está apenas a começar.”

Trump deixa o cargo como um dos presidentes mais polarizadores da história dos EUA. Embora ainda mantenha forte apoio entre os eleitores republicanos, o seu índice geral de aprovação é baixo de acordo com pesquisas.

Em uma pesquisa realizada na semana passada, 16% dos entrevistados caracterizaram Trump como um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, enquanto 47% o classificaram como um dos piores.

Em seus últimos dias no cargo, Trump assinou uma série de ordens executivas em uma variedade de assuntos, desde restringir as compras de drones aéreos de fabrico estrangeiro até nomear aqueles que serão homenageados com estátuas em um proposto Jardim Nacional dos Heróis Americanos. Espera-se que Biden reverta rapidamente um número significativo de ordens executivas de Trump.